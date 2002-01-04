Афонченкова (Павлюченкова) Зинаида Игнатьевна
Место рожденияд. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти04.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1936
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Образование
До 1947
Образовательное учреждение: Стодолищенская средняя школа Специальность: ученица Уровень образования: 9 классов
Образование
С 1948
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образовательное учреждение: Смоленский государственный педагогический институт Специальность: учитель истории Уровень образования: высшее
Бракосочетание
13.11.1951
Рождение ребёнка
24.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонченков Николай Александрович
Работа или профессия
1953
учитель | Место работы: Стодолищенская средняя школа Должность: учитель
Рождение ребёнка
16.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонченков Николай Александрович
п. Щельяюр Ижемский р-он Коми АССР
Работа или профессия
Неизвестно
учитель истории
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.2002