Афонченкова (Павлюченкова) Зинаида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонченкова (Павлюченкова) Зинаида Игнатьевна

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Место рождения

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

04.01.2002

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: Павлюченков Игнат Иванов

Мать: Павлюченкова Варвара Иванова

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1936
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Образование
До 1947
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Образовательное учреждение: Стодолищенская средняя школа Специальность: ученица Уровень образования: 9 классов
Образование
С 1948
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образовательное учреждение: Смоленский государственный педагогический институт Специальность: учитель истории Уровень образования: высшее
Бракосочетание
13.11.1951

Муж: Афонченков Николай Александрович

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонченков Николай Александрович

Работа или профессия
1953
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
учитель | Место работы: Стодолищенская средняя школа Должность: учитель
Рождение ребёнка
16.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонченков Николай Александрович

п. Щельяюр Ижемский р-он Коми АССР
Работа или профессия
Неизвестно
учитель истории
Место жительства
Неизвестно
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
04.01.2002
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
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