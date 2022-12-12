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Горлов Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1935

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1961

Жена: Горлова Мария Игнатьевна

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.11.1961

Сын: Горлов Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Горлова Мария Игнатьевна

д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
1961
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1961
Род войск: в/ч 40823
Рождение ребёнка
09.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горлова Мария Игнатьевна

д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
Неизвестно
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Смерть
2009
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