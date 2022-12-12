Горлов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1935
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1961
Жена: Горлова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.11.1961
Сын: Горлов Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Горлова Мария Игнатьевна
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
1961
Военная служба
1961
Род войск: в/ч 40823
Рождение ребёнка
09.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горлова Мария Игнатьевна
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
Неизвестно
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Смерть
2009