Зуева (?) Прасковья Васильева
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Петров
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1837
Муж: Зуев Мокий Парфенов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1839
Сын: Зуев Власий Мокиев
Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов
Рождение ребёнка
29.09.1841
Сын: Зуев Ананий Мокиев
Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов
Рождение ребёнка
01.05.1844
Дочь: Александра Мокиева
Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно