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Зуева (?) Прасковья Васильева

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Петров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1837

Муж: Зуев Мокий Парфенов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1839

Сын: Зуев Власий Мокиев

Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1841

Сын: Зуев Ананий Мокиев

Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1844

Дочь: Александра Мокиева

Отец ребёнка: Зуев Мокий Парфенов

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Петров

Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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