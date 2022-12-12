Зуева (?) Прасковья Иванова
Место рожденияд. Дубровка, Докудовская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дубровка, Докудовская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1882
Сын: Зуев Никита Ананьев
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Бракосочетание
13.10.1885
Муж: Зуев Ананий Мокиев
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Зуев Прохор Ананьев
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ананьева
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно