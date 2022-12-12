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Зуева (?) Прасковья Иванова

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Место рождения

д. Дубровка, Докудовская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дубровка, Докудовская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Зуев Никита Ананьев

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1885

Муж: Зуев Ананий Мокиев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Зуев Прохор Ананьев

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ананьева

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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