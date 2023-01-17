Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти04.04.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Иван Григорьев
Мать: не указана
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Харинка
Рождение ребёнка
23.04.1810
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Павлов
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1834
Причина смерти: от натуральной болезни