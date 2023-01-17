Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Иванов

Павел Иванов

avatar

Место рождения

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

04.04.1834

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Иван Григорьев

Мать: не указана

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Харинка
Рождение ребёнка
23.04.1810

Сын: Дыченков Семен Павлов

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Павлов

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.04.1834
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close