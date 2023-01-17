Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

12.04.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1810

Сын: Дыченков Семен Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванов

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.04.1868
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: тиф
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