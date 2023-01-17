Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти12.04.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1810
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1868
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: тиф