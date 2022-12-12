Покровский (Черняев) Егор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский (Черняев) Егор Семенович

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Место рождения

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Черняев Семен Григорьевич

Мать: Черняева Евдокия Сергеевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Образование
Около 1818
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Вологодского Духовного приходского училища.
Работа или профессия
До 19.01.1819 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Был звонарем в Вологодском Софийском соборе.
Работа или профессия
20.01.1819 ст.
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1820

Жена: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Талицына Анфиса Егоровна

Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Покровский Александр Егорович

Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Яблонская Мария Егоровна

Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Покровская Александра Егоровна

Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1831
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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