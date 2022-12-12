Покровский (Черняев) Егор Семенович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Сын священника Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Образование
Около 1818
Окончил низшее отделение Вологодского Духовного приходского училища.
Работа или профессия
До 19.01.1819 ст.
Был звонарем в Вологодском Софийском соборе.
Работа или профессия
20.01.1819 ст.
Определен в пономаря Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Талицына Анфиса Егоровна
Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Покровский Александр Егорович
Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Яблонская Мария Егоровна
Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Покровская Александра Егоровна
Мать ребёнка: Покровская Мария Егоровна
Смерть
1831