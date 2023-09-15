Покровский Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровский Александр Егорович

Покровский Александр Егорович

Место рождения

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Покровский Егор Семенович

Мать: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
С 1834 по 1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодском Духовном приходском училище в высшем отделении, состоит на полном казенном содержании.
Образование
С 1841 по 1847
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодской Духовной Семинарии в высшем отделении и состоит на полном казенном содержании.
Работа или профессия
1845
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарское место при Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда занимает Вологодской Семинарии среднего отделения 1-й половины ученик Александр Покровский, при Указе, котоый выдан ему на занятие... Показать все
Место жительства
1848
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
По окончании курса Семинарии живет вместе со своей матерью, на её пропитании.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close