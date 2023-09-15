Покровский Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Образование
С 1834 по 1840
Обучается в Вологодском Духовном приходском училище в высшем отделении, состоит на полном казенном содержании.
Образование
С 1841 по 1847
Обучается в Вологодской Духовной Семинарии в высшем отделении и состоит на полном казенном содержании.
Работа или профессия
1845
Пономарское место при Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда занимает Вологодской Семинарии среднего отделения 1-й половины ученик Александр Покровский, при Указе, котоый выдан ему на занятие... Показать все
Место жительства
1848
По окончании курса Семинарии живет вместе со своей матерью, на её пропитании.
Смерть
Неизвестно