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Покровская Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1820

Муж: Покровский Егор Семенович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Талицына Анфиса Егоровна

Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Покровский Александр Егорович

Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Яблонская Мария Егоровна

Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Покровская Александра Егоровна

Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1832 по 1849
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бывшего в причте Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда пономаря Егора Семенова Покровского вдова Марья Егорова, живет в своем, оставленном после мужа доме.
Смерть
Неизвестно
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