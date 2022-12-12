Покровская Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Талицына Анфиса Егоровна
Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Покровский Александр Егорович
Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Яблонская Мария Егоровна
Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Покровская Александра Егоровна
Отец ребёнка: Покровский Егор Семенович
Место жительства
С 1832 по 1849
Бывшего в причте Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда пономаря Егора Семенова Покровского вдова Марья Егорова, живет в своем, оставленном после мужа доме.
Смерть
Неизвестно