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Яблонская (Покровская) Мария Егоровна

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Место рождения

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Покровский Егор Семенович

Мать: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1846

Муж: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Яблонский Никтополион Кинтилианович

Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Яблонский Акиндин Кинтилианович

Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Яблонская Екатерина Кинтилиановна

Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Яблонский Александр Кинтилианович

Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Яблонский Анатолий Кинтилианович

Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Яблонская Лариса Кинтилиановна

Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Яблонская Пульхерия Кинтилиановна

Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1875
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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