Яблонская (Покровская) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Сын: Яблонский Никтополион Кинтилианович
Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Яблонский Акиндин Кинтилианович
Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Яблонская Екатерина Кинтилиановна
Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Яблонский Александр Кинтилианович
Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Яблонский Анатолий Кинтилианович
Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Яблонская Лариса Кинтилиановна
Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Яблонская Пульхерия Кинтилиановна
Отец ребёнка: Яблонский Кинтилиан Петрович
Смерть
1875