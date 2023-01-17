Яблонский Александр Кинтилианович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Образование
1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался на пропитании отца в Вологодском Духовном приходском училище, исключен из 2 классе. Проживает в доме родителей.
Работа или профессия
1879
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Приписался к сословию земледельцев Михаило-Архангельского Богтюгского прихода Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно