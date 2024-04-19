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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенного крестьянина Вологодского уезда Архангельской вол. с. Архангельского Фокина о неправильном взыскании с них дополнительных выкупных платежей. 1 Показать все
Дело по прошению крестьянина села Архангельского Архангельской волости Вологодского уезда Ивана Челнова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1874 г. // Гос Показать все
Дело по прошению крестьянина села Архангельского Архангельской волости Вологодского уезда Алексея Фокина о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1874 г. // Го Показать все
Дело по прошению вологодского купца Николая Никитича Киселева о выдаче свидетельства на открытие трактирного заведения в селе Архангельском Архангельской волости Вологодс Показать все
Дело по ходатайству крестьян села Архангельского Архангельской волости вологодского уезда Василия и Александра Карабановых с товарищами о наложении запрета на землю, пред Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Архангельского Архангельской волости И. П. Челнокова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1879 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело о Буланине Иване Викторовиче, крестьянине с. Архангельского Архангельской вол. Вологодского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Рос Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 430. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
196Архангельское-Бохтюгское, с. вл.при р. Бохтюге.4022248095Церквей православных 2. Торжки. Правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1. Архангельское (Бохтюгское, Бюхтюевская), село бывшее владельческое, при речке Бохтюге, дворов 26, жителей 181, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 церк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Архангельское11119927311783090327063605
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
22Архангельское аГорковское.Михаило-Архангельскийбывшие государственные4251314
3—Архангельское бБрязгинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——102134
4—Архангельское вАрхангельск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——162736
5—Архангельское гАрхангельск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——2104
6—Архангельское дБрязгинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——2105
7—Архангельское еСеменковское.Михаило-Архангельскийна купленной земле——51311
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Архангельское22296селоРусские64121153274
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Архангельское (сс,скков,4 торг. завед.,кред. т-во,агроп.,врач. амбул.,вет. п.,шк. I ст.,изба-чит.,телефон,милиц. уч.) селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.5264
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34029Архангельскоесело59°33'с.ш.39°58'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404101с Архангельскоесело