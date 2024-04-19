село Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Архангельское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенного крестьянина Вологодского уезда Архангельской вол. с. Архангельского Фокина о неправильном взыскании с них дополнительных выкупных платежей. 1 Показать все
Дело по прошению крестьянина села Архангельского Архангельской волости Вологодского уезда Ивана Челнова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1874 г. // Гос Показать все
Дело по прошению крестьянина села Архангельского Архангельской волости Вологодского уезда Алексея Фокина о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1874 г. // Го Показать все
Дело по прошению вологодского купца Николая Никитича Киселева о выдаче свидетельства на открытие трактирного заведения в селе Архангельском Архангельской волости Вологодс Показать все
Дело по ходатайству крестьян села Архангельского Архангельской волости вологодского уезда Василия и Александра Карабановых с товарищами о наложении запрета на землю, пред Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Архангельского Архангельской волости И. П. Челнокова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1879 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело о Буланине Иване Викторовиче, крестьянине с. Архангельского Архангельской вол. Вологодского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Рос Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 430. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
196Архангельское-Бохтюгское, с. вл.при р. Бохтюге.4022248095Церквей православных 2. Торжки. Правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Архангельская волость
1. Архангельское (Бохтюгское, Бюхтюевская), село бывшее владельческое, при речке Бохтюге, дворов 26, жителей 181, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 церк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Архангельская волость
село Архангельское11119927311783090327063605

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Архангельская волость
22Архангельское аГорковское.Михаило-Архангельскийбывшие государственные4251314
3Архангельское бБрязгинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи102134
4Архангельское вАрхангельск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи162736
5Архангельское гАрхангельск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи2104
6Архангельское дБрязгинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи2105
7Архангельское еСеменковское.Михаило-Архангельскийна купленной земле51311

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Архангельское22296селоРусские64121153274

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Архангельский сельсовет
Архангельское (сс,скков,4 торг. завед.,кред. т-во,агроп.,врач. амбул.,вет. п.,шк. I ст.,изба-чит.,телефон,милиц. уч.) селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.5264

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
34029Архангельскоесело59°33'с.ш.39°58'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404101с Архангельскоесело

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