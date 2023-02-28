Яблонский Анатолий Кинтилианович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Работа или профессия
1879
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
На должности сторожа при Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На должности сторожа при Вологодской Градской Николаевской Сенноплощадской церкви.
Работа или профессия
1885
Урядник Кадниковского уезда Давыдовской волости.
Образование
Неизвестно
По болезни не обучался в училище.
Смерть
Неизвестно