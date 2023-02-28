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Яблонский Анатолий Кинтилианович

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Место рождения

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Яблонский Кинтилиан Петрович

Мать: Яблонская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1879
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
На должности сторожа при Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На должности сторожа при Вологодской Градской Николаевской Сенноплощадской церкви.
Работа или профессия
1885
Урядник Кадниковского уезда Давыдовской волости.
Образование
Неизвестно
По болезни не обучался в училище.
Смерть
Неизвестно
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