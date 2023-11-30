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Яблонский Акиндин Кинтилианович

Место рождения

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Яблонский Кинтилиан Петрович

Мать: Яблонская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1866
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из 2 класса Вологодского Духовного приходского училища, где обучался на пропитании отца.
Работа или профессия
1879
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Приписался к сословию хлебопашцев Леонтьевского Глушицкого прихода Кадниковского уезда..
Смерть
Неизвестно
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