Яблонский Акиндин Кинтилианович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Образование
1866
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из 2 класса Вологодского Духовного приходского училища, где обучался на пропитании отца.
Работа или профессия
1879
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Приписался к сословию хлебопашцев Леонтьевского Глушицкого прихода Кадниковского уезда..
Смерть
Неизвестно