Талицына (Покровская) Анфиса Егоровна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1839
Сын: Талицын Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Талицын Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Талицын Всеволод Афанасьевич
Отец ребёнка: Талицын Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Талицына Асенефа Афанасьевна
Отец ребёнка: Талицын Афанасий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно