Талицына (Покровская) Анфиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалицына (Покровская) Анфиса Егоровна

Талицына (Покровская) Анфиса Егоровна

avatar

Место рождения

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Покровский Егор Семенович

Мать: Покровская Мария Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Талицын Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Талицын Афанасий Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Талицын Всеволод Афанасьевич

Отец ребёнка: Талицын Афанасий Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Талицына Асенефа Афанасьевна

Отец ребёнка: Талицын Афанасий Петрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талицын Афанасий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close