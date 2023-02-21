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Талицын Афанасий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Талицын Петр Федорович

Мать: Талицына Анастасия Петровна

Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в училище.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Талицын Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Талицына Анфиса Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Талицын Всеволод Афанасьевич

Мать ребёнка: Талицына Анфиса Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1844
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Талицына Асенефа Афанасьевна

Мать ребёнка: Талицына Анфиса Егоровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талицына Анфиса Егоровна

Смерть
1845
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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