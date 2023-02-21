Талицын Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в училище.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Талицын Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Талицына Анфиса Егоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Талицын Всеволод Афанасьевич
Мать ребёнка: Талицына Анфиса Егоровна
Работа или профессия
До 1844
Пономарь Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Талицына Асенефа Афанасьевна
Мать ребёнка: Талицына Анфиса Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талицына Анфиса Егоровна
Смерть
1845