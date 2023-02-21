Талицын Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талицын Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Талицына Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Талицын Николай Петрович

Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна

Кадниковского уезда, Ильинской Грибцовской церкви пономаря Петра Талицына сын.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Талицын Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Талицын Арсений Петрович

Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Талицын Иван Петрович

Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Талицын Владимир Петрович

Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна

Работа или профессия
1833
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место пономаря к Николаевской Оночестенской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1853
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
За штатом.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талицына Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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