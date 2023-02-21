Талицын Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Талицына Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна
Кадниковского уезда, Ильинской Грибцовской церкви пономаря Петра Талицына сын.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Талицын Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Талицын Владимир Петрович
Мать ребёнка: Талицына Анастасия Петровна
Работа или профессия
1833
Переведен на место пономаря к Николаевской Оночестенской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1853
За штатом.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно