Талицын Арсений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Образование
15.06.1840 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Духовного уездного училища.
Работа или профессия
10.11.1840 ст.
Посвящен в пономаря к Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
1850
Сын: Талицын Евгений Арсеньевич
Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Талицына Ольга Арсеньевна
Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Талицын Аполлон Арсеньевич
Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Талицына Манефа Арсеньевна
Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна
Смерть
1866