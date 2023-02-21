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Талицын Арсений Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Талицын Петр Федорович

Мать: Талицына Анастасия Петровна

Образование
15.06.1840 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Духовного уездного училища.
Работа или профессия
10.11.1840 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в пономаря к Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1841

Жена: Талицына Евстолия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талицын Евгений Арсеньевич

Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Талицына Ольга Арсеньевна

Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Талицын Аполлон Арсеньевич

Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Талицына Манефа Арсеньевна

Мать ребёнка: Талицына Евстолия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1866
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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