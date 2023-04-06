Талицына Евстолия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
1850
Сын: Талицын Евгений Арсеньевич
Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Талицына Ольга Арсеньевна
Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Талицын Аполлон Арсеньевич
Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Талицына Манефа Арсеньевна
Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович
Работа или профессия
С 1866
Просфорня Иоанно-Богословской Малоельминской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно