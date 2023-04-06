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Талицына Евстолия Ивановна

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1841

Муж: Талицын Арсений Петрович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талицын Евгений Арсеньевич

Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Талицына Ольга Арсеньевна

Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Талицын Аполлон Арсеньевич

Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Талицына Манефа Арсеньевна

Отец ребёнка: Талицын Арсений Петрович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1866
Просфорня Иоанно-Богословской Малоельминской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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