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Талицына Авдотья Петровна
Талицына Авдотья Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Пол
Женский
Отец
Талицын Петр Федорович
1775 г.р.
Мать
Талицына Анастасия Петровна
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Талицын Петр Федорович
Мать:
Талицына Анастасия Петровна
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