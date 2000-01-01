Талицын Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти08.10.1872 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Кадниковского уезда, Ильинской Грибцовской церкви пономаря Петра Талицына сын.
Работа или профессия
15.01.1840 ст.
Определен на место пономаря Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Талицына Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Одинцова-Талицына Трифена Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Талицын Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Одинцова-Талицына Трифена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талицын Константин Николаевич
Мать ребёнка: Одинцова-Талицына Трифена Ивановна
Смерть
08.10.1872 ст.
От водянки.