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Талицын Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

08.10.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадниковского уезда, Ильинской Грибцовской церкви пономаря Петра Талицына сын.
Работа или профессия
15.01.1840 ст.
Определен на место пономаря Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Талицына Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Одинцова-Талицына Трифена Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Талицын Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Одинцова-Талицына Трифена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова-Талицына Трифена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талицын Константин Николаевич

Мать ребёнка: Одинцова-Талицына Трифена Ивановна

Смерть
08.10.1872 ст.
От водянки.
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