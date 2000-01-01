Одинцова-Талицына (Ливеровская) Трифена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти02.11.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодского уезда Антониевской церкви что в конце Кубенского озера дьячка Ивана Ливеровского дочь.
Рождение ребёнка
27.06.1839 ст.
Дочь: Одинцова Алевтина Степановна
Отец ребёнка: Одинцов Степан Ипатьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Талицына Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Талицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Талицын Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Талицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талицын Константин Николаевич
Отец ребёнка: Талицын Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1868 ст.
От горячки.