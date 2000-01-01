Одинцова-Талицына (Ливеровская) Трифена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова-Талицына (Ливеровская) Трифена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

02.11.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодского уезда Антониевской церкви что в конце Кубенского озера дьячка Ивана Ливеровского дочь.
Рождение ребёнка
27.06.1839 ст.

Дочь: Одинцова Алевтина Степановна

Отец ребёнка: Одинцов Степан Ипатьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Талицына Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Талицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Талицын Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Талицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талицын Константин Николаевич

Отец ребёнка: Талицын Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талицын Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Степан Ипатьевич

Смерть
02.11.1868 ст.
От горячки.
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