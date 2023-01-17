Черняева Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Покровский Егор Семенович
Отец ребёнка: Черняев Семен Григорьевич
Сын священника Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Покровский Евграф Семенович
Отец ребёнка: Черняев Семен Григорьевич
Место жительства
1831
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бывшего при Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда священника Семена Григорьева Черняева вдова. Живет в доме сына своего, диакона Богословской церкви, что в Лаптеве, Евграфа Семенова Покровск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842