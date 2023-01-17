Черняева Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Покровский Егор Семенович

Отец ребёнка: Черняев Семен Григорьевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Покровский Евграф Семенович

Отец ребёнка: Черняев Семен Григорьевич

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1831
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бывшего при Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда священника Семена Григорьева Черняева вдова. Живет в доме сына своего, диакона Богословской церкви, что в Лаптеве, Евграфа Семенова Покровск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Семен Григорьевич

Смерть
1842
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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