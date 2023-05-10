Рябов Василий Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Наталья Даниловна
ЦГАДА, 350-2-1636-635
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Седова (Рябова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Смирнова (Рябова) Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Рябов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Комарова (Рябова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Смерть
Неизвестно