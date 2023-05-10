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Рябов Василий Данилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Рябов Данило Семенович

Мать: Рябова (Бондюгина) Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Наталья Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ЦГАДА, 350-2-1636-635
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Рябов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Седова (Рябова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Рябов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Смирнова (Рябова) Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Рябов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Комарова (Рябова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Смерть
Неизвестно

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