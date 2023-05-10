Рябов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Рябов Василий Данилович
Мать: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Около 1792
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
?.03.1795
Дочь: Рябова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Рябова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 17л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Рябова Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 17л
Смерть
Неизвестно