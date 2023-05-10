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Рябов Яков Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Рябов Василий Данилович

Мать: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Рябов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
?.03.1795

Дочь: Рябова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Рябова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 17л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Рябова Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Рябова (Шутова) Авдотья (Евдокия) Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 17л
Смерть
Неизвестно

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