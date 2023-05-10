Рябова Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Рябов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Рябов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Рябов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Рябова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Василий Данилович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Смерть
Неизвестно
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