Рябова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Рябов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Рябова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Рябов Василий Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Смерть
Неизвестно