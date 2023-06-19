Рябов Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1772
Отец: Рябов Василий Данилович
Мать: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Около 1793
Жена: Рябова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Рябова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 оборот
Смерть
Неизвестно