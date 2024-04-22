Седова (Рябова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Рябова) Анна Васильевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Рябов Василий Данилович

Мать: Рябова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Около 1794

Муж: Седов Афонасий Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Седова Лукерья Афонасьевна

Отец ребёнка: Седов Афонасий Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Седов Осип Афонасьевич

Отец ребёнка: Седов Афонасий Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1814

Сын: Седов Макар Афонасьевич

Отец ребёнка: Седов Афонасий Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47об
Смерть
Неизвестно
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