Седова (Рябова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: Рябов Василий Данилович
Мать: Рябова Мавра Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Около 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Седова Лукерья Афонасьевна
Отец ребёнка: Седов Афонасий Семенович
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Седов Афонасий Семенович
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Седов Афонасий Семенович
ГАСО, рев1834, 47об
Смерть
Неизвестно