Седов Афонасий Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1773
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Бракосочетание
Около 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Седова Лукерья (Гликерия) Афонасьевна
Мать ребёнка: Седова (Рябова) Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Седов Осип (Иосиф) Афонасьевич
Мать ребёнка: Седова (Рябова) Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Седова (Рябова) Анна Васильевна
ГАСО, рев1834, 47об
Смерть
Неизвестно