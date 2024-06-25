Седов Афонасий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедов Афонасий Семенович

Седов Афонасий Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Седов Семен Иванович

Мать: Седова (Горбунова) Улита Фирстовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Седова (Рябова) Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Седова Лукерья (Гликерия) Афонасьевна

Мать ребёнка: Седова (Рябова) Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Седов Осип (Иосиф) Афонасьевич

Мать ребёнка: Седова (Рябова) Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1814

Сын: Седов Макар Афонасьевич

Мать ребёнка: Седова (Рябова) Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.