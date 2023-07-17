Седова (Горбунова) Улита Фирстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Горбунова) Улита Фирстовна

Место рождения

Сабарка, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабарка, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1753

Муж: Седов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Седов Иван Семенович

Отец ребёнка: Седов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Седова) Ефимья Семеновна

Отец ребёнка: Седов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Седова) Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Седов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Седов Афонасий Семенович

Отец ребёнка: Седов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Смерть
1785
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот

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