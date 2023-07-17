Седова (Горбунова) Улита Фирстовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1753
Муж: Седов Семен Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Седов Иван Семенович
Отец ребёнка: Седов Семен Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Седова) Ефимья Семеновна
Отец ребёнка: Седов Семен Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Седова) Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Седов Семен Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Седов Семен Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот
Смерть
1785
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 оборот