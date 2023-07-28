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Рябов Данило Семенович

Место рождения

Плюхино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Рябов Семен Степанович

Мать: Рябова Катерина

Плюхино, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1730

Жена: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работа или профессия
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рабочий на молотовой фабрике. Ведомость по Иргинскому заводу, 309 лист, 1734 год
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Рябов Алексей Данилович

Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Рябов Семен Данилович

Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Маремьяна Даниловна

Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Рябов Василий Данилович

Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Матрона Даниловна

Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рябов Прохор Данилович

Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист