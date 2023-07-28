Рябов Данило Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1699
Отец: Рябов Семен Степанович
Мать: Рябова Катерина
Бракосочетание
Около 1730
Жена: Рябова Марья Петровна
Работа или профессия
С 1730
Рабочий на молотовой фабрике. Ведомость по Иргинскому заводу, 309 лист, 1734 год
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 9 оборот
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Маремьяна Даниловна
Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Матрона Даниловна
Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Рябова Марья Петровна
Смерть
1790
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист