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Рябов Алексей Данилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Рябов Данило Семенович

Мать: Рябова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 8 оборот
Бракосочетание
Около 1753

Жена: Рябова Евдокия Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Рябов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Рябова Евдокия Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Рябов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Рябова Евдокия Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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