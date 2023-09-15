Рябов Алексей Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Рябов Данило Семенович
Мать: Рябова Марья Петровна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело1502, 8 оборот
Бракосочетание
Около 1753
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 8 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Рябова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Рябов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Рябова Евдокия Гавриловна
Смерть
Неизвестно