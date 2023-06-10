Бердышева Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердышева Татьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бердышев Андрей Потапович

Отец ребёнка: Бердышев Потап Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердышев Потап Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
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