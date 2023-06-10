Бердышева Татьяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Бердышев Андрей Потапович
Отец ребёнка: Бердышев Потап Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот