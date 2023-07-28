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Бердышев Потап Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Бердышев Семен

Мать: Бердышева Домна Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бердышев Андрей Потапович

Мать ребёнка: Бердышева Татьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердышева Татьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот