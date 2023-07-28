Бердышев Андрей Потапович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Бердышева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Бердышева Пелагия Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Бердышева Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Бердышева Пелагия Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно