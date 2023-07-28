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Бердышев Андрей Потапович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Бердышев Потап Семенович

Мать: Бердышева Татьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Бердышева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Бердышева Пелагия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Бердышева Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Бердышева Пелагия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердышева Пелагия Андреевна

Смерть
Неизвестно