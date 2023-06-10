Бердышева Пелагия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердышева Пелагия Андреевна

Бердышева Пелагия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердышев Сергей Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Бердышева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Бердышев Сергей Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Бердышева Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Бердышев Сергей Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 оборот
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.