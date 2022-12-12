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Сапрыкин Трофим Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

29.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сапрыкин Игнат Феоктистов

Мать: Сапрыкина Степанида Сидорова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сапрыкин Андрей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сапрыкин Яков Трофимов

Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сапрыкин Иван Трофимов

Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сапрыкин Симеон Трофим

Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Сапрыкин Емельян Трофимов

Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сапрыкин Василий Трофимов

Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Смерть
29.11.1914
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь
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