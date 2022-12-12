Сапрыкин Трофим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти29.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сапрыкин Емельян Трофимов
Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сапрыкин Василий Трофимов
Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Сапрыкина Варвара Прокофьева
Смерть
29.11.1914
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь