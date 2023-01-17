Сапрыкин Андрей Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти23.04.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Сапрыкин Трофим Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1883
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1885
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1888
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1892
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1892
Причина смерти: воспаление легких | Михайло-Архангельская церковь