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Сапрыкин Андрей Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

23.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Сапрыкин Трофим Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1883

Сын: Сапрыкин Семен Андреевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1885

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Сапрыкин Арсений Андреев

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1892

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия (елисеева)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Евдокия (елисеева)

Смерть
23.04.1892
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: воспаление легких | Михайло-Архангельская церковь
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