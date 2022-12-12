Сапрыкина (Внукова) Евдокия (елисеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Внукова) Евдокия (елисеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1883

Сын: Сапрыкин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1885

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Сапрыкин Арсений Андреев

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1892

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Андрей Трофимов

Смерть
Неизвестно
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