Сапрыкина (Внукова) Евдокия (елисеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1883
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1885
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1888
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1892
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Андрей Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно