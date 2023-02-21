Сапрыкин Яков Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пелагия Яковлевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Рождение ребёнка
28.06.1876
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1878
Сын: Сапрыкин Иоанн Яков
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880
Сын: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.10.1882
Дочь: Параскева Якова
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1885
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1889
Дочь: Параскева Якова
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.08.1891
Дочь: Наталья Яковна
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.08.1893
Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно