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Сапрыкин Яков Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сапрыкин Трофим Игнатьевич

Мать: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пелагия Яковлевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Сапрыкин Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1878

Сын: Сапрыкин Иоанн Яков

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.10.1882

Дочь: Параскева Якова

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Сапрыкин Михаил Иаковлев

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1889

Дочь: Параскева Якова

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.08.1891

Дочь: Наталья Яковна

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Сапрыкин Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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