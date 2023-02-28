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Сапрыкин Лаврентий Яковлев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.08.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880

Отец: Сапрыкин Яков Трофимов

Мать: Сапрыкина Евфимия Семенова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1899

Сын: Сапрыкин Николай Лаврентьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1910

Дочь: Ольга Лаврентьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.06.1913

Сын: Сапрыкин Петр Лаврентьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Сапрыкин Алексей Лаврентьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Анна Лаврентьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина

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