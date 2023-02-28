Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Место рождения
Дата рождения01.08.1880
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880
Отец: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.11.1898
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1899
Сын: Сапрыкин Николай Лаврентьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1906
Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909
Дочь: Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1910
Дочь: Ольга Лаврентьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.06.1913
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1916
Сын: Сапрыкин Алексей Лаврентьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Анна Лаврентьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Параскева Никитина