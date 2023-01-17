Сапрыкина (Звягинцева) Параскева Никитина
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.11.1898
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1899
Сын: Сапрыкин Николай Лаврентьев
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1906
Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1910
Дочь: Ольга Лаврентьева
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.06.1913
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1916
Сын: Сапрыкин Алексей Лаврентьев
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Анна Лаврентьева
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев
Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Смерть
Неизвестно