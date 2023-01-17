Сапрыкина (Звягинцева) Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина (Звягинцева) Параскева Никитина

Сапрыкина (Звягинцева) Параскева Никитина

avatar

Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1899

Сын: Сапрыкин Николай Лаврентьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1910

Дочь: Ольга Лаврентьева

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.06.1913

Сын: Сапрыкин Петр Лаврентьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Сапрыкин Алексей Лаврентьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Анна Лаврентьева

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Григорий Лаврентьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close