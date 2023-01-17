Сапрыкина (Писарева) Евфимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Писарева) Евфимия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писарев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пелагия Яковлевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Сапрыкин Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1878

Сын: Сапрыкин Иоанн Яков

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Сапрыкин Лаврентий Яковлев

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.10.1882

Дочь: Параскева Якова

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Сапрыкин Михаил Иаковлев

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1889

Дочь: Параскева Якова

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.08.1891

Дочь: Наталья Яковна

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Сапрыкин Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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