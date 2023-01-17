Сапрыкина (Писарева) Евфимия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Писарев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пелагия Яковлевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Рождение ребёнка
28.06.1876
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1878
Сын: Сапрыкин Иоанн Яков
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880
Сын: Сапрыкин Лаврентий Яковлев
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.10.1882
Дочь: Параскева Якова
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1885
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1889
Дочь: Параскева Якова
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.08.1891
Дочь: Наталья Яковна
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.08.1893
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно