Сапрыкин Василий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
04.11.1890
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1891
Дочь: Морозова Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сапрыкин Василий Васильев
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Рождение ребёнка
20.01.1902
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1904
Дочь: София Васильевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Рождение ребёнка
12.04.1908
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1910
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.08.1914
Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно