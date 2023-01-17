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Сапрыкин Василий Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сапрыкин Трофим Игнатьевич

Мать: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Бракосочетание
04.11.1890

Жена: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1891

Дочь: Морозова Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Сапрыкин Василий Васильев

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Сапрыкин Максим Васильев

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1904

Дочь: София Васильевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1910

Сын: Сапрыкин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.08.1914

Сын: Сапрыкин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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