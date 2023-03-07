Морозова (Сапрыкина) Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения20.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.11.1909
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1912
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.11.1913
Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1916
Сын: Морозов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.10.1918
Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно