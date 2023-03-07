Морозова (Сапрыкина) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Сапрыкина) Екатерина Васильева

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891

Отец: Сапрыкин Василий Трофимов

Мать: Сапрыкина Александра Архипова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Морозов Сергей Абрамов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1912

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.11.1913

Сын: Морозов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1916

Сын: Морозов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.10.1918

Сын: Морозов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Морозов Сергей Абрамов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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