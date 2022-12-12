Морозов Сергей Абрамов
Место рождения
Дата рождения06.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1888
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.11.1909
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1912
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.11.1913
Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1916
Сын: Морозов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.10.1918
Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно