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Морозов Сергей Абрамов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1888

Отец: Морозов Аврам Максимов

Мать: Морозова Мария (Силонтьева)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Морозова Екатерина Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1912

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.11.1913

Сын: Морозов Николай Сергеев

Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1916

Сын: Морозов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.10.1918

Сын: Морозов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Морозова Екатерина Васильева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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