Сапрыкина (Борзенкова) Александра Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Борзенкова) Александра Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Сапрыкин Василий Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1891

Дочь: Морозова Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Сапрыкин Василий Васильев

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Сапрыкин Максим Васильев

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1904

Дочь: София Васильевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1910

Сын: Сапрыкин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.08.1914

Сын: Сапрыкин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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