Сапрыкина (Борзенкова) Александра Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1890
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1891
Дочь: Морозова Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сапрыкин Василий Васильев
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Рождение ребёнка
20.01.1902
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1904
Дочь: София Васильевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Рождение ребёнка
12.04.1908
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1910
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.08.1914
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Трофимов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно