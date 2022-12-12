Сапрыкин Иван Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
12.08.1883
Мать ребёнка: Сапрыкина Анастасия Федорова
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапрыкина Анастасия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сапрыкина Анастасия Федорова
Смерть
Неизвестно