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Сапрыкин Иван Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сапрыкин Трофим Игнатьевич

Мать: Сапрыкина Варвара Прокофьева

Рождение ребёнка
12.08.1883

Сын: Сапрыкин Мирон Иванов

Мать ребёнка: Сапрыкина Анастасия Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапрыкина Анастасия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Симеон Иванов

Мать ребёнка: Сапрыкина Анастасия Федорова

Смерть
Неизвестно
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