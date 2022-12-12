Сапрыкин Мирон Иванов
Место рождения
Дата рождения12.08.1883
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1883
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
29.10.1901
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1907
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Матвеева
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
22.10.1912
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1913
Дочь: Наталья Миронова
Мать ребёнка: Сапрыкина Елисавета (Наталья) Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1914
Сын: Сапрыкин Александр Миронов
Мать ребёнка: Сапрыкина Елисавета (Наталья) Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1916
Мать ребёнка: Сапрыкина Елисавета (Наталья) Михайлова
Михайло-Архангельская церковь