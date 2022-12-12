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Сапрыкин Мирон Иванов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.08.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1883

Отец: Сапрыкин Иван Трофимов

Мать: Сапрыкина Анастасия Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
29.10.1901

Жена: Сапрыкина Ксения Матвеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Сапрыкин Иоанн Миронов

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Матвеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
22.10.1912

Жена: Сапрыкина Елисавета (Наталья) Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: Наталья Миронова

Мать ребёнка: Сапрыкина Елисавета (Наталья) Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1914

Сын: Сапрыкин Александр Миронов

Мать ребёнка: Сапрыкина Елисавета (Наталья) Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Сапрыкин Петр Миронов

Мать ребёнка: Сапрыкина Елисавета (Наталья) Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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