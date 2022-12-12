Сапрыкина (Широконева) Елисавета (Наталья) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1912
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1913
Дочь: Наталья Миронова
Отец ребёнка: Сапрыкин Мирон Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1914
Сын: Сапрыкин Александр Миронов
Отец ребёнка: Сапрыкин Мирон Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1916
Отец ребёнка: Сапрыкин Мирон Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно