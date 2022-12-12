Сапрыкина (Широконева) Елисавета (Наталья) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Широконева) Елисавета (Наталья) Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1912

Муж: Сапрыкин Мирон Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: Наталья Миронова

Отец ребёнка: Сапрыкин Мирон Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1914

Сын: Сапрыкин Александр Миронов

Отец ребёнка: Сапрыкин Мирон Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Сапрыкин Петр Миронов

Отец ребёнка: Сапрыкин Мирон Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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